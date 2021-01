Francavilla, accolto il reclamo: è 3-0 a tavolino contro l'Aversa

Il Francavilla ha ottenuto il 3-0 a tavolino contro il Real Agro Aversa. Il reclamo è stato accolto dal giudice sportivo che ha assegnato i tre punti ai sinnici. Decisiva la sostituzione errata dei campani "per aver violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori “giovani”. La sostituzione effettuata al 26' del secondo tempo determinava la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della gara, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 2001 e 1 nato dopo il 1° gennaio 2002. Solo con la successiva sostituzione, avvenuta al 36' del secondo tempo, Ziello Alessio (classe 1999) con il n. 14 Lanzillo Francesco (classe 2001), si ripristinava il rispetto della norma". Così i sinnici balzano a 17 punti in classifica piazzandosi in decima posizione, mentre gli aversani precipitano al terzultimo posto.