UFFICIALE - Foggia, preso il portiere Jorio. Arriva dal Lanusei

Nuovo innesto per il Foggia. La società rossonera ha reso noto di aver provveduto al tesseramento del calciatore Lorenzo Jorio.

Nativo di Monterotondo, il giovanissimo portiere classe 2000 è cresciuto nel settore giovanile del Latina dove attira le attenzioni dell’Empoli, che lo tessera per mandarlo poi a farsi le ossa in giro per l’Italia tra Albalonga, Aranova e Anconitana prima di trasferirsi al Lanusei, club di Serie D dal quale arriva a titolo definitivo.