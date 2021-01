Lega Pro, Ghirelli: "Club-tesserati, permesso il posticipo pagamenti"

Emergono novità importante riguardo le scadenze dei pagamenti per quanto riguarda il campionato di Lega Pro. A spiegare il tutto è intervenuto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, con una nota:

"In Consiglio Federale si è correttamente deciso di rispettare la scadenza del 16 febbraio pv per il pagamento degli emolumenti e nel contempo si è preso atto che i club possono concordare con i tesserati di posticipare tale pagamento attraverso la sottoscrizione di accordi in sede protetta. E’ la presa di coscienza della crisi che si è abbattuta sui club e della necessità, per salvare il calcio, di fare sacrifici ripartendoli tra le parti.

Altresì, si è deliberato che, per quanto riguarda contributi e oneri fiscali, di allineare le scadenze dei controlli federali con tutti i provvedimenti di rinvio che il governo e il parlamento hanno definito per l’apparato produttivo del Paese fino alla fine di maggio 2021 e di cui i club potranno usufruire. L’intervento federale offre un quadro di chiarezza per i club e di questo ho ringraziato Gabriele Gravina. Di questo provvedimento, nei giorni scorsi ne avevo parlato con il Presidente Federale, caldeggiato tale posizione e riferito al Consiglio Direttivo".