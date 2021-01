Mirko Bortoletti è un nuovo giocatore del Novara, il centrocampista classe 1998 arriva in azzurro a titolo definitivo dall’Arezzo.

Cresciuto nelle giovanili di Pistoiese e Torino veste in serie D le maglie di Vis Pesaro e Fidelis Andria, sale in serie C con la Pistoiese e gioca la prima parte di questa stagione ad Arezzo dove colleziona 10 presenze e 3 gol.