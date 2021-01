Cavese, Campilongo:"Col Bisceglie gara fondamentale, vogliamo vincere"

Le dichiarazioni del mister Campilongo nella conferenza stampa pre-partita:

"Voglio vedere una Cavese garibaldina, cattiva, arrabbiata, alla ricerca di questa vittoria che manca da tanto tempo per dare una soddisfazione a tutti. La vittoria ci manca. ci manca anche il pubblico del Lamberti, i tifosi della Cavese ti trascinano ma purtroppo non possiamo averli e dobbiamo vincere anche per loro.

Ho il massimo rispetto del Bisceglie anche se ha frenato nelle ultime gare. Hanno un allenatore molto preparato: a loro piace giocare in ripartenza, non glielo dobbiamo concedere. Gara fondamentale da vincere, non è decisiva, ma ci deve dare morale e fiducia anche per poi andare a Bari a giocarcela".

Sui nuovi acquisti: "Lancini sarà quel braccetto sinistro che non avevamo, che ci permette di uscire e guadagnare campo aprendosi sulla sinistra. Natalucci è un giovane di prospettiva con grande gamba e duttilità. Gerardi ha forza, fisicità, sa coprire la palla, fa salire la squadra e si sacrifica molto: è molto diverso rispetto agli altri attaccanti. I direttori e il presidente mi hanno messo a disposizione 8 calciatori importanti. Mercato chiuso? Penso di no, conoscendo il presidente"

Sulla scelta del portiere: "Ho grande fiducia in Kucich, è stata una mia scelta farlo tornare. L'ho scelto perchè lo ritengo bravo come lo è anche Russo: chi starà meglio giocherà".