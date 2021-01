Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Juve Stabia il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Golfo, nato a Palermo il 5 settembre 1994 e legato contrattualmente al Parma Calcio 1913. Nella stagione in corso, l’esterno offensivo ha disputato 11 gare, realizzando un gol, nel girone C del campionato Serie C.