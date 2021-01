Borgosesia in silenzio stampa

Settimana turbolenta in casa Borgosesia, la doppia sconfitta contro Derthona ed Arconatese ha lasciato il segno nella società granata.

Esonerato mister Prelli in attesa di conoscere il nuovo mister è stato proclamato il silenzio stampa fino a data da destinarsi; la misura adottata, recita un comunicato della società, è per convogliare le energie di tutti per la risoluzione del momento critico ed il raggiungimento dell'obbiettivo prefissato ovvero mantenere la partecipazione al massimo campionato nazionale dilettanti.