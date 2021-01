Borgosesia, i saluti di mister Prelli

Carlo Prelli

VercelliSerie D Girone A 30 Gennaio 2021 alle 10:00

Dopo l'esonero avvenuto in settimana mister Carlo Prelli ha voluto salutare il Borgosesia con un messaggio che riportiamo dal sito della formazione granata: "Ci tengo salutare e ringraziare la Società Borgosesia, nella persona del Presidente Michele Pizzi per avermi dato questa opportunità e per i due anni trascorsi qui a Borgosesia, purtroppo non è andata come speravo ma ho la certezza che come sempre questa società troverà la soluzione per raggiungere l'obbiettivo prefissato ad inizio stagione. Colgo l'occasione per ringraziare e salutare il Vice Presidente Luciano Strada, i Direttori e i Dirigenti con i quali ho lavorato e tutti quelli che mi sono stati vicini in questa avventura. A partire dal mio Staff: Egidio Capra, David Blanco, Pasquale Verolino, Edoardo Grazioli e Francesco Miola che mi hanno supportato e sopportato in questo percorso. Sergio Motta, Stefano Mariani e Luciano Campei e gli amici della cucina che hanno condiviso con me questi momenti. Poi voglio ringraziare tutti i ragazzi per tutto l'impegno profuso sempre durante la mia gestione e sono certo che l'obbiettivo sia lì ad un passo e abbiano la possibilità e la forza per raggiungerlo. Grazie ancora a tutti Forza Borgo"

Marco Dho