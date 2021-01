Inter-Benevento: le probabili formazioni in campo al "Meazza"

Inter-Benevento è il terzo anticipo della 20a giornata di Serie A: nerazzurri e giallorossi scenderanno in campo questa sera al "Meazza" alle 20:45 sotto la direzione del signor Pasqua della sezione di Tivoli.

QUI INTER - La formazione di Conte è reduce dal derby di Coppa Italia e deve valutare le condizioni di alcuni elementi chiave dello schieramento. Potrebbe godere di un turno di riposo Brozovic al cui posto dovrebbe giocare Eriksen nel ruolo di vertice basso di centrocampo. Accanto al danese dovrebbero trovare posto l'insostituibile Barella e Gagliardini, quest'ultimo in ballottaggio con Vidal; le corsie esterne saranno occupate da Hakimi e Perisic. In difesa, davanti ad Handanovic, Ranocchia potrebbe far rifiatare De Vrij; accanto all'ex Bari ci saranno Skriniar e Bastoni. Sicura del posto la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Lukaku.

QUI BENEVENTO - Mister Inzaghi dovrà fare a meno di Tuia quindi si potrebbe rivedere Caldirola in coppia con Glik, al centro della difesa, dal 1'. I due esterni bassi saranno l'ultimo arrivato Depaoli a destra e Barba sull'out mancino. Schiattarella ha recuperato ma è probabile che dall'inizio giochi Viola con il napoletano pronto alla staffetta a gara in corso; le altre due maglie della linea mediana dovrebbero essere appannaggio di Hetemaj e Ionita. In attacco, dietro a Lapadula, troveranno posto Caprari ed Improta con Insigne e Iago Falque pronti a dare loro il cambio.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku; all.: Conte.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Caprari, Ionita; Lapadula; all.: Inzaghi F..