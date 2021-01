Il Potenza imbriglia il Palermo sullo 0-0 Marcone decisivo su Rauti

Per la quarta volta in questo campionato il Potenza riesce a mantenere la porta inviolata e ferma il Palermo sul pari a reti inviolate. La squadra di Capuano riesce a resistere alle iniziative dei rosanero, specialmente nella ripresa, e porta a casa un punto prezioso. Nella prima frazione un'occasione per parte: per gli ospiti Valente con un gran destro chiama alla parata Marcone; per i padroni di casa è Ricci nel finale a costringere Pelagotti a salvarsi in angolo. Nella ripresa il Palermo ci prova in tre circostanze: prima con Valente che stacca di poco a lato e poi due volte con il subentrato Rauti con una conclusione violenta e successivamente con un colpo di testa su cui Marcone è decisivo e devia in corner. Nel finale entrambe le squadre cercano di sfruttare contropiedi importanti, ma non riescono ad essere precise negli ultimi 16 metri ed esce fuori uno 0-0. Il pari ad occhiali alla fine accontenta più il Potenza che non il Palermo.

POTENZA 0

PALERMO 0

POTENZA (3-5-2): Marcone; Di Somma (1′ st Panico), Conson, Gigli; Coccia, Bucolo (46′ st Sandri), Coppola, Ricci, Sepe; Di Livio (11' st Volpe), Romero (42′ st Cavaliere). A disp.: Santopadre, Brescia, Iuliano, Compagnon, Lauro, Nigro, Fontana, Lorusso. Allenatore: Capuano (in panchina Volini)

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Palazzi, Somma, Crivello; Odjer (1′ st Broh), De Rose, Luperini; Kanoute (17′ st Rauti), Lucca (28′ st Saraniti), Valente (38′ st Floriano). A disp.: Fallani, Corrado, Martin, Silipo, Santana, Lancini, Peretti.

ARBITRO: Carrione di Castellamarae di Stabia (Di Giacinto-Basile).

NOTE: Ammoniti: Kanoutè, Rauti e De Rose (PA)