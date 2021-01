La Corim Città di Taranto attende al PalaFiom l'Irpinia

Si accendono le luci al PalaFiom per il ritorno in campo della Corim Città di Taranto, dopo il turno di riposo della passata domenica. L'avversario di turno è l'Irpinia per un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. Le rossoblù arrivano da uno stato di forma eccellente: quattro vittorie consecutive e con le motivazioni a mille per continuare questa striscia positiva di risultati.

Appuntamento, dunque, al PalaFiom di Taranto domani alle ore 16:00. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Pugliaindiretta e in condivisione con quella della compagine tarantina, Città di Taranto c5 femminile.