Foggia-Casertana: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo le formazioni di Foggia e Casertana, nel match valevole per la 21a giornata del girone C di Lega Pro. Fischio d'inizio fissato per le ore 17.30.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

FOGGIA: Fumagalli, Galeotafiore, Vitale, Gavazzi, Dell'Agnello, Curcio, D'Andrea, Germinio, Salvi, Kalombo, Di Jenno. All. Marchionni

CASERTANA: Avella, Santoro, Buschiazzo, Carillo, Matese, Hadziosmanovic, Turchetta, Varesanovic, Icardi, Cuppone, Del Grosso. All. Guidi

Potrete seguire gli aggiornamenti in tempo reale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-casertana/358726.html