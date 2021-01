Gozzano, il graffio di Allegretti illumina il "D'Albertas"

Reduce da una settimana che ha portato in dote la sconfitta infrasettimanale del Bra nel recupero con la Lavagnese che ha certificato il primo posto in classifica ora non più relativo (in attesa del recupero in terra cuneese proprio con il Bra), il Gozzano cerca al "D'Albertas" sfidando l'Imperia punti pesanti per provare l'allungo e mettere pressione a chi insegue, visto che la giornata propone il testa a testa tra la formazione di Daidola e il PDHAE, fin qui primi rivali dei cusiani nella corsa alla Lega Pro.

Contropiede letale L'Imperia, disposto in campo da Lupo con un 4-3-3 classico dove tocca a Donaggio il ruolo di prima punta, sale al "D'Albertas" senza timori reverenziali e con tutta l'intenzione di giocarsi la propria gara. Prova ne sia che la prima occasione pericolosa è nerazzurra al 3', una punizione dalla trequarti porta Capra a colpire di nuca anticipando Kayode a centro area, vola Vagge per difendere la propria porta. Sul fronte opposto risponde Allegretti dal limite al 5', facile la parata per Dani appostato sulla linea di porta. Il Gozzano fatica a contenere i liguri sulle fasce con l'Imperia che, soprattutto sul fronte destro con l'asse Malltezi-Minasso, riesce spesso a prendere campo; giunge quasi a sorpresa quindi il vantaggio cusiano al 15' al culmine di un vertiginoso contropiede lanciato da Sylla e concluso da Allegretti, che si vede respingere la prima conclusione da Martelli sulla linea dopo aver superato Dani ma riesce a fare centro alla seconda occasione con un affilato diagonale sul palo più lontano. L'Imperia, sotto nel punteggio, non demorde e al 23' Minasso perde una grande occasione per presentarsi a tu per tu con Vagge partendo con il giusto tempismo alle spalle della difesa cusiana ma incespicando nel pallone quando tra sé e la porta era rimasto solamente il portiere, favorendo il recupero della difesa di casa. Il Gozzano resta letale in ripartenza e al 26' Sylla sfiora il raddoppio con un tiro a giro su cui ci arriva in allungo Dani, concedendo un corner che la formazione di Soda non sfrutta. Al 35' Confalonieri recupera palla sulla trequarti avversaria venendo steso da Maladrino, ammonito, al limite dell'area: per Carboni da fermo l'occasione è ghiotta ma la battuta del difensore e capitano novarese si infrange sulla barriera. Pezzo di bravura di Allegretti al 44', l'attaccante si produce in uno stop volante con girata al volo che sorvola la traversa ma che strappa ugualmente applausi ai tifosi novaresi appostati all'esterno dell'impianto cusiano e che pochi secondi dopo tirano un sospiro di sollievo sulla parata di Vagge che con reattività si oppone al tocco sotto misura dello sgusciante Minasso, con Capra il migliore dei suoi nella prima frazione.

Difesa impenetrabile L'intervallo non porta cambiamenti nei due undici in campo anche su Lupo, dopo pochi minuti, si gioca la carta Di Salvatore arrivato in settimana dal Fossano. La prima occasione della ripresa è di marca Gozzano all'8', Allegretti si gira intorno al piede perno al limite dell'area piccola ligure ma la sua conclusione, potente ma centrale, non sorprende Dani. Rischia Vagge al 10' in uscita avventurosa su Di Salvatore, il portiere non riesce a rinviare per l'opposizione del neo entrato e si rifugia in calcio d'angolo per evitare guai peggiori. L'ingresso dell'ex Fossano ha rinvigorito l'offensiva della formazione ligure che produce il massimo sforzo per rimettere in equilibrio il risultato: al 14' una conclusione quasi casuale dal limite di Donaggio non inquadra lo specchio, due minuti dopo Capra, intervenendo al volo su azione di corner, manda di poco la sfera oltre la traversa con Vagge in controllo della traiettoria. Pur mantenendo il maggiormente il possesso di palla, l'Imperia non riesce a rendersi pericoloso dalle parti del portiere gozzanese esaltando l'ottima tenuta difensiva dei padroni di casa che, recuperata palla, possono sfruttare le frequenti ripartenze grazie alla gamba di Sylla e al 30' Di Giovanni, entrato da pochi secondi per lo stremato Vono, trova spazio per battere obbligando Dani al non semplice intervento a terra. Occasione d'oro per gli ospiti al 35', Gnecchi approfitta di uno scontro tra due avversari per fare il vuoto sulla sinistra e mettere un cross lungo per l'accorrente Malltezi che sciupa tutto colpendo in maniera sbilenca; l'ultima azione per il giovane difensore ligure che lascia il posto a Calderone, che va ad infoltire la prima linea nerazzurra disegnando un'Imperia a forte trazione anteriore. Si creano però ulteriori spazi per la manovra del Gozzano che al 40' va vicino a chiudere ogni discorso con un diagonale di Allegretti al termine di uno stretto scambio con Sylla che esce non di molto oltre il palo lungo della porta difesa da Dani. Sarà l'ultima vera emozione di una gara che nel finale il Gozzano controlla con l'autorità di chi comanda la classifica, segnando un allungo che scuota le fondamenta del girone A di Serie D.

GOZZANO-IMPERIA 1-0

Rete: 15' Allegretti.

Gozzano (3-5-2): Vagge; Bianconi, Carboni, Pavan; Kayode, Confalonieri, Cella, Piraccini, Vono (27'st Di Giovanni); Sylla, Allegretti (44'st Mastaj). A disposizione: Cincilla, Modesti, Rampin, Olivato, Carta, Siano, Sangiorgio. All. Soda.

Imperia (4-3-3): Dani; Malltezi (36'st Calderone), De Bode, Scannapieco, Malandrino; Martelli, Sancinito, Gnecchi; Minasso (4'st Di Salvatore), Donaggio, Capra. A disposizione: Trucco, Fazio, Gandolfo, Kacellari, Fatnassi, Luisi, Travella. All. Lupo.

Arbitro: Monesi di Crotone.

Note: Ammoniti Piraccini e Allegretti per il Gozzano, Malandrino, Di Salvatore, Martelli e Donaggio per l'Imperia.