Benevento. Maggio e la Strega ai titoli di coda: è rescissione

Manca l'ufficialità da parte della società ma secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sarebbe ormai fatto il divorzio tra il Benevento e Christian Maggio.

L'ormai ex capitano giallorosso è stato protagonista negli ultimi 3 anni con la casacca della Strega. Dopo un primo anno non entusiasmante, ha saputo rilanciarsi affermandosi come uno dei cardini della compagine che ha vinto il campionato di Serie B a suon di record.

L'età e la grande stagione di Letizia lo hanno fatto finire ai margini del progetto tecnico di Pippo Inzaghi e, quindi, le parti hanno deciso di dividere le proprie strade.

Da svincolato Maggio avrà tempo anche dopo il 1° febbraio per trovare una nuova sistemazione. Sempre secondo Di Marzio, sarebbero tre le squadre sulle sue tracce: il Crotone in Serie A, l'Ascoli in B ed il Bari in C.