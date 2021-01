Savoia, pari e recriminazioni. Mazzamauro: "Arbitraggio scandaloso"

Il Savoia non va oltre il pari contro il Lanusei: 1-1 il risultato finale. Tuttavia,sono forti le recriminazioni per la direzione arbitrale: in conferenza stampa ha parlato il Presidente Onorario del Club Alfonso Mazzamauro. Ecco le sue parole:

“Mi ero ripromesso di non parlare di arbitraggi, ma oggi è stato scandaloso. Noi investiamo tanto, facciamo sacrifici e non ci meritiamo arbitraggi come questo, ci ha rovinato una partita. C’era un rigore nettissimo, è assurdo non averlo fischiato. Questa era una gara complicata, avevamo assenze importanti ma abbiamo creato tantissimo. Dispiace perché sarebbero stati tre punti d’oro. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, c’è stato impegno massimo, è mancato solo il gol. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, piano piano. I nostri obiettivi non sono cambiati”.