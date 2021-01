Non c'è pace per l'ex tecnico del Matera, Gaetano Auteri. Il suo Bari perde a Teramo per 2-1 con una direzione arbitrale stavolta davvero non all'altezza della categoria con episodi a sfavore dei galletti, e così secondo quanto riportato da tuttoc.com pochi minuti fa a finire sulla graticola è proprio il tecnico di Floridia, nella classica situazione dove sarebbe il tecnico a pagare per tutti. Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore.