Potenza, Bucolo si ribalta con l'auto in viale Marconi ma sta bene

Dopo la gara contro il Palermo, c'è stato spavento per il Potenza. Il mediano Rosario Bucolo si è ribaltato con l'auto in viale Marconi. Il centrocampista siciliano, uscito dalla porta carraia in direzione Seminario, è andato incontro ad un incidente stradale. Non ci sono stati danni a cose o persone, ma Bucolo, sotto shock, è stato trasportato al San Carlo in via precauzionale, ma sta bene.