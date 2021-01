Altamura-Taranto, il tecnico Laterza: "Sfida difficile"

Il Taranto ritrova dopo diverse settimane, il calcio giocato. L'ultimo match disputato dalla compagine rossoblù risale al 23 dicembre sul campo del Nardò. Dopo i rinvii delle gare contro Fasano, Fidelis Andria, Portici e Molfetta, Giuseppe Laterza può ritrovare il profumo della domenica, i 90' minuti che mancano da tanto, troppo, tempo ai Delfini. Il difficile arriva proprio ora. Il campionato ha svolto il suo "normale" prosieguo, portando a delineare una classifica con tanti asterischi, mentre il Taranto con quattro partite da recuperare è chiamato a ritrovare in fretta il ritmo partita per riportarsi in testa alla classifica e confermare tutto quello di buono fatto nella prima parte. Ecco, dunque, l'obiettivo: ritrovare continuità. Intanto, il mercato ha regalato giocatori di spessore, vedi Tissone con esperienza nel grande calcio, arrivato in riva allo ionio per contribuire alla causa e alimentare il sogno promozione.

Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, alla vigilia del match contro il Team Altamura allo stadio Tonino D'Angelo ha dichiarato: "Sicuramente sarà una sfida difficile, gli avversari hanno minuti nelle gambe. Affronteremo un avversario forte e ben strutturato, guidato da un allenatore che fa giocare bene le sue squadre". Tuttavia, l'allenatore rossoblù aggiunge un fattore determinante che ha caratterizzato il Taranto di questo inizio di stagione: "Nonostante tutto non cambieremo la nostra identità. Soprattutto in questo periodo in cui abbiamo avuto poco tempo per lavorare e di conseguenza dovremo mantenere i nostri punti forti".

Curiosità per il nuovo acquisto, l'esperto Tissone. "Si è presentato benissimo ai test, in queste due settimane ha dimostrato di essere pronto per giocare e, dunque, sarà a nostra completa disposizione per la gara di domani". Altamura-Taranto, quindi, sarà una partita che dirà molto sia sotto l'aspetto tecnico che psicologico per la compagine ionica. Parola, come sempre al campo.