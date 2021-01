Al Foggia basta D'Andrea: allo ''Zac" battuta la Casertana 1-0

Il Foggia supera 1-0 la Casertana allo "Zaccheria" nell'anticipo della 21° giornata del Girone C di Lega Pro e torna al successo dopo tre turni di astinenza. Decide il match la rete messa a segno da D'Andrea al quarto d'ora del primo tempo.

CRONACA - Marchionni si affida al 3-4-1-2 con Curcio trequartista alle spalle del tandem d'attacco composto da D'Andrea e Dell'Agnello. Dalla parte opposta Guidi opta per il 4-3-3 con Turchetta ed Icardi che agiscono sugli esterni a supporto del terminale offensivo Cuppone.

La prima occasione del match è di marca ospite: al 5' punizione di Santoro dai trenta metri, conclusione che termina sul fondo di non molto. Il Foggia replica immediatamente un minuto dopo: cross di Di Jenno dalla destra a cercare Dell'Agnello che conclude con il tacco, blocca senza particolari difficoltà Avella. Ancora rossoneri al 14': gran botta di D'Andrea dal limite dell'area di rigore, l'estremo difensore campano è attento e respinge. L'ottimo avvio della squadra di Marchionni è premiato un giro di lancette più tardi: sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta da Vitale, Curcio crossa in mezzo per D'Andrea che prende il tempo a tutti e di testa insacca alle spalle dell'incolpevole Avella. La Casertana non ci sta e prova a replicare immediatamente: al 26' tiro-cross di Hadziosmanovic e sfera che non inquadra di poco lo specchio della porta. Foggia pericoloso nuovamente alla mezz'ora: rimpallo che favorisce Curcio che non ci pensa due volte e calcia subito in porta, se la cava Avella che riesce a smanacciare. Al 38' Turchetta dialoga con Cuppone che tira dal limite di prima intenzione: blocca Fumagalli. Più ghiotta l'occasione che capita invece due minuti dopo sui piedi di Dell'Agnello: Salvi ruba palla a centrocampo e dà vita ad un pericolosissimo contropiede, tocco per Vitale che lancia Dell'Agnello che calcia a botta sicura, altro grandissimo intervento di Avella che tiene ancora a galla i suoi. E' l'ultima occasione della prima frazione di gioco: dopo due minuti di recupero squadre che rientrano negli spogliatoi per l'intervallo sul parziale di 1-0 per il Foggia.

Buoni ritmi anche in avvio di secondo tempo. Al 49' Kalombo appoggia a D'Andrea che dal limite lascia partire il rasoterra: fa buona guardia Avella. Su capovolgimento di fronte passaggio smarcante per l'inserimento in area di Icardi che conclude a lato. Al 53' Marchionni richiama in panchina l'autore del gol del vantaggio D'Andrea, che viene sostituito da Garofalo: rossoneri che passano al 3-5-2 con Curcio che va ad affiancare Dell'Agnello in avanti. Cambia anche la Casertana con Rosso e Polito che rilevano Hadziosmanovic e Matese. Con il passare del tempo i rossoblù prendono sempre più fiducia, con il Foggia che indietreggia. Al 73' vibranti proteste degli ospiti per un contatto in area tra Cuppone ed un difensore rossonero, il direttore di gara lascia proseguire. Guidi tenta l'ultima mossa disperata con l'ingresso di Longo per Varesanovic con l'intento di raddrizzare le sorti della partita, ma nemmeno l'assedio finale produce gli effetti sperati. Dopo quattro minuti di extratime è il Foggia a fare festa per tre punti che rilanciano i rossoneri in chiave play-off.

