Colpo Afragolese: in attacco arriva El Ouazni

L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi d'informazione ed ai propri tifosi, di aver tesserato il calciatore Badr Eddin El Ouazni.

Da tutti conosciuto come "Bruno", El Ouazni è un vero e proprio colpo per il club del Presidente Niutta. Un calciatore di tutto rispetto, che negli anni ha segnato gol a grappoli ovunque sia andato. Attaccante completo che fa della strapotenza fisica e di un'impressionante tecnica individuale il suo biglietto da visita, Bruno ha indossato in passato le maglie di Forza e Coraggio, Real Volturno, Ctl Campania, Taranto, Arzanese, San Severo, Rieti, Gelbison, Marcianise, Herculaneum, Juve Stabia, Cavese, Foggia e Casarano ultimo club, prima dell'approdo in rossoblù

Dotato di un tiro micidiale e di una grinta trascinante l'attaccante italo-marocchino è già stato in passato con il duo Mignano-Squillante che ritrova oggi ad Afragola.

Ufficio stampa Afragolese