Inter-Benevento 4-0: "Meazza" amaro per Inzaghi, Lukaku ne fa due

Dopo la vittoria nel derby in Coppa Italia, l’Inter affronta il Benevento al “Meazza” per il terzo anticipo della 20a giornata di Serie A. Mister Conte, in tribuna per squalifica, al suo posto c’è il vice Stellini, concede riposo a De Vrij e Brozovic schierando Ranocchia ed Eriksen dal 1’. Pippo Inzaghi, allenatore della Strega, lancia dall’inizio il nuovo arrivato Depaoli sull’out di destra e, dietro Lapadula, schiera Caprari ed Improta.

Comincia bene l’Inter che al 7’ passa in vantaggio: punizione dalla destra calciata tesa in mezzo all'area giallorossa da Eriksen; Improta, nel tentativo di anticipare Ranocchia, devia in maniera involontaria alle spalle di Montipò. Il Benevento non si perde d’animo e all’11’ protesta per un possibile rigore: palla in profondità per Lapadula che la protegge, entra in area e viene messo a terra da Ranocchia. La punta giallorossa protesta per il rigore ma il direttore di gara, Pasqua della sezione di Tivoli, fa proseguire. Al 34’, Eriksen, con un preciso lancio, serve Hakimi, in sospetto fuorigioco, sul secondo palo: l’esterno nerazzurro prova di testa ma la palla termina sull’esterno della rete. Pochi istanti dopo, Lautaro Martinez recupera palla a metà campo e lancia il contropiede, chiede lo scambio, forse tardivo, a Barella che gli ritorna la palla ma l’argentino calcia alto sopra la traversa e fuori dallo specchio della porta. Il primo termina senza recupero: le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per l’Inter.

L’Inter comincia la ripresa in attacco e si fa subito pericolosa: dopo 3 giri di lancette Eriksen prova il tiro dal limite, palla deviata da un difensore che si impenna e supera Montipò battendo sul montante e ritornando in campo. Al 57’ i padroni di casa raddoppiano: Gagliardini serve di prima intenzione Lautaro Martinez che è fortunato nel rimpallo e lascia partire una rasoiata che si infila sul primo palo non lasciando scampo a Montipò. Al 67’ i nerazzurri chiudono virtualmente il match: Montipò sbaglia il passaggio verso Schiattarella, Lautaro Martinez intercetta palla e serve Lukaku che non sbaglia e piazza la palla nell'angolino basso alla destra del portiere giallorosso. Al 78’ i ragazzi di Conte calano il poker: palla filtrante di Sanchez per Lukaku che, sul filo del fuorigioco, mette la sfera nell'angolino basso alla destra di Montipò che non può nulla. La gara finisce praticamente qui, sostituzioni a parte, ed al triplice fischio il punteggio dice che l’Inter batte il Benevento per 4-0 e si riporta a -2 dal Milan.

IL TABELLINO