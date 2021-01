Inter. Lautaro: "Primo tempo difficile, contento per gol e vittoria"

Al termine della gara vinta dall'Inter per 4-0 contro il Benevento, nella quale è tornato al gol dopo 6 partite di digiuno, Lautaro Martinez ha commentato la sua prestazione ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell'attaccante argentino:

"E’ stata una partita difficile nel primo tempo, abbiamo trovato il primo gol su punizione e poi l’abbiamo gestita bene. Nella ripresa abbiamo segnato i gol che avevamo sbagliato nel primo e abbiamo portato i tre punti a casa.

Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria dell’Inter. Stiamo lavorando duramente per continuare nel nostro cammino. Io lavoro per la squadra, ogni tanto capita di sbagliare dei gol ed in questo devo cercare di migliorare e dare il meglio per la squadra.

Lukaku è importante per noi e oggi ha dimostrato che anche quando non è al massimo è decisivo avendo segnato due gol.

Rinnovo? Qui sto bene e stiamo lavorando per proseguire il rapporto. Il mister ha fiducia in me e la società anche quindi non ci sono motivi per non rinnovare".