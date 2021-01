Inter. Stellini: "Buona prestazione, felici della partita di Eriksen"

Al termine della partita vinta dall'Inter per 4-0 sul Benevento, mister Cristian Stellini, in panchina per i nerazzurri al posto dello squalificato Antonio Conte, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

SANCHEZ - Non mi occupo di mercato ma quello che posso dire è che siamo contentissimi di Sanchez così di tutti i nostri calciatori perché sono tutti coinvolti nel nostro progetto e per la loro dedizione.

ERIKSEN - Mi è piaciuto tantissimo anche per come si sta adattando nel nuovo ruolo che richiede grande intelligenza tattica. Ci aspettiamo che giocando con maggior continuità possa migliorare di partita in partita. Il lavoro che ha fatto stasera ci fa ben sperare.

LE FASCE - Quando hai giocatori come Perisic e Hakimi possiamo sfruttare le situazioni di gioco che permettono loro di essere uno contro uno ed in questa partita si è visto. I ragazzi sanno quale deve essere l’approccio alla gara e la costanza che devono avere nei 90’: la squalifica di Conte non ha influito sulla prestazione.