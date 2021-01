Benevento. Inzaghi: "Gara storta, ora subito testa alla Sampdoria"

Mister Inzaghi è scuro in volto dopo la sconfitta subita al "Meazza" contro l'Inter per 4-0. Questo il commento del tecnico giallorosso ai microfoni di DAZN nel post-gara:

"Una partita complicata che si è messa subito male. Abbiamo avuto la palla dell'1-1, poteva essere rigore e giallo per Ranocchia: magari non sarebbe cambiato nulla però... Non eravamo partiti neanche male però giocare contro l'Inter non mai facile.

Non parlo mai ai ragazzi finita la partita, l'avrei voluta perdere in altro modo. Si è aperta con una autorete, poi il 2-0 ci ha tagliato le gambe perché rincorrere una squadra come l'Inter è sempre complicato.

Rimbocchiamoci le maniche perché il nostro campionato è ancora lungo. Domenica prossima abbiamo una partita importante contro la Sampdoria e dobbiamo cominciare fin da subito a pensare a quella.

Gaich l'abbiamo voluto perché ha caratteristiche diverse da chi c'è già in rosa. Lo inseriremo piano piano perché era fermo da un po': speriamo che con la Sampdoria possa fare una ventina di minuti. Se ci sarà l'occasione la società non si farà cogliere impreparata per rinforzare ancora la rosa visto che le squadre dietro di noi non stanno a guardare.

Abbiamo dovuto cambiare modulo nelle ultime partite perché abbiamo molti calciatori fuori come Iago Falque, che non ha ancora i 90' nelle gambe, ed Insigne che non era al massimo. Quando avrò tutti a disposizione tornerò al nostro modulo ideale".