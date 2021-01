Lucchese-Novara, Banchieri ne convoca 24

Sono 24 i giocatori convocati da Simone Banchieri per la sfida odierna tra Lucchese e Novara importantissima per entrambe le squadre in chiave salvezza.

Pesanti assenze in casa azzurra, non ci saranno Migliorini, Buzzegoli e Bianchi squalificati, disponibili i nuovi arrivi Corsinelli e Bortoletti.

Portieri: Desjardins, Lanni, Spada.

Difensori: Bellich, Bove, Cagnano, Corsinelli, Lamanna, Pagani, Pogliano.

Centrocampisti: Bortoletti, Collodel, Hrkac, Ivanov, Malotti, Pellegrini, Schiavi, Spitale.

Attaccanti: Cisco, Gonzalez, Lanini, Panico, Rossetti, Zunno.