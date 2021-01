Paganese: ufficiale l'acquisto di Cernuto

La Paganese Calcio 1926 comunica che in data odierna ha raggiunto l’accordo con la societá U.S. Triestina Calcio 1918 per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Francesco Cernuto.

Il difensore classe ’92, ha firmato un contratto che lo legherá al club azzurrostellato fino a Giugno 2021.

Si aggregherá da domani alla squadra di Mister Raffaele Di Napoli e sará a disposizione per la partita di mercoledí contro il Catanzaro, vestirá la maglia numero 17.