Altamura-Taranto, la formazione scelta da Giuseppe Laterza

Tutto pronto dal Tonino D'Angelo di Altamura, per il confronto tra Team Altamura e Taranto valevole per il quattordicesimo turno di Serie D Girone H. Alcuni cambi di formazione, fuori Acquadro e Santarpia, che rappresentano le armi per dare nuova linfa ai rossoblù, nel corso dei 90'. Dal primo minuto Falcone con Diaz. Curiosità per l'esperto Tissone, che agirà alle spalle dei due.

Ecco gli undici scelti da Giuseppe Laterza:

Sposito; Ferrara, Gonzalez, Guastamacchia, Boccia; Mastromonaco, Marsili, Matute, Tissone; Falcone, Diaz