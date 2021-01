Novara, quattro calci alla crisi a Lucca! Doppio Lanini

Il Novara ritrova finalmente la vittoria e si rilancia nella corsa salvezza grazie al perentorio successo per 4-1 sul terreno della Lucchese. Sfida mai in bilico dal minuto 4, quello in cui Lanini ha portato avanti gli ospiti.

Subito gol Lanini, Panico scatenato L'avvio porta in dote subito il vantaggio azzurro che mette la gara in discesa per Schiavi e compagni. Al 4' Panico - a tratti incontenibile per gli avversari - è autore di un'iniziativa pregevole a sinistra e serve Lanini appena fuori dall'area. L'ex Imolese rientra verso il centro evitando un avversario e calcia a rete trovando la deviazione di un difensore rossonero che contribuisce a battere il portiere avversario. Novara avanti, la Lucchese accusa il colpo e non riesce a rispondere all'avversario che con l'innesto degli arrivi di gennaio pare aver trovato nuove energie e gamba fresca. La gara continuano a condurla gli azzurri che al 20' raddoppiano: Panico ruba palla a Papini, scambia con Rossetti e batte un poco reattivo Biggeri sul primo palo. Un premio meritato per "Ciruzzo", anima dell'attacco di Banchieri in terra toscana.

Egoismo Eric, Rossetti in attacco pesa Al 28' Lanini egoista fa infuriare Panico. Il numero 9 si invola in campo aperto con Zennaro che annaspa alle sue spalle, ad un certo punto si apre un due vs uno per gli ospiti ma Lanini abbassa la testa e si schianta sul difensore con Panico che tutto solo aspettava il suggerimento a sinistra, buttando via il 3-0. Poco male per gli azzurri che trovano il tris tre minuti dopo quando Schiavi è bravissimo a verticalizzare subito una rimessa laterale; De Vito buca, Rossetti si invola arrivando a tu per tu con Biggeri e lo batte sul secondo palo. Per il nuovo acquisto azzurro gol e assist nella prima frazione, non male! La Lucchese si vede solo al 34' con una innocua girata di Marcheggiani, ma è ancora la squadra di Banchieri a sfiorare il quarto gol: Rossetti (ancora lui) spizza in cielo per Malotti che invece di affondare in area di rigore con la difesa lucchese scoperta calcia inspiegabilmente con troppa fretta di prima e permette a Biggeri di opporsi al tiro. Dopo 4 minuti di recupero il signor Colombo decreta la fine primo tempo di una gara a senso unico.

Tre cambi nell'intervallo Si riparte con tre cambi, due dei padroni di casa e uno per gli azzurri. Lopez cerca di elevare il tasso qualitativo della squadra con Bianchi e Sbrissa, Banchieri saggiamente sostituisce l'unico ammonito azzurro Hrkac (un po' troppo macchinoso) per inserire il reattivo Collodel. La Lucchese prova flebilmente a capire se il punteggio può tornare in discussione, ma non ci sono proprio i presupposti e Lanni continua a vivere un pomeriggio di tranquillità pressoché totale. Dopo il quarto d'ora tocca anche a Cruciani, Cisco e Bortoletti, ed è proprio l'ala azzurra a regalare un po' di brio alla ripresa.

Cisco slalomista, doppio Lanini Dopo 23' di nulla il Novara mette la pietra tombale sulla contesa. E' Cisco ad ispirare inventandosi un dribbling strettissimo sulla linea di fondo. L'ala veneta va via in serpentina bevendosi tre giocatori in un fazzoletto e crossa da destra, la sfera subisce un rimpallo fra il portiere Biggeri ed un difensore, a sfruttare la carambola è Lanini che da due passi insacca a porta sguarnita. Doppietta per Eric, 4 reti per Banchieri e i suoi. Al 29' ancora Cisco si esibisce in uno sprint più gioco di gambe a destra, mangiando 60 metri di campo e causando nevralgie agli avversari che però alla fine riescono a rinvenire su di lui al momento dell'ultimo dribbling in zona d'attacco. Al 37' Panico serve di tacco nello spazio Schiavi, Nicolas suggerisce per Gonzalez che viene erroneamente fermato da un fuorigioco inesistente. Pablo anziché tirare da posizione invitante aveva comunque aperto in fascia per l'arrivo di un compagno.

Finale toscano, gol della bandiera Al 42' arriva il primo tiro nello specchio di una certa pericolosità da parte dei padroni di casa, Panati dopo una bella combinazione calcia forte a rete, è bravo Lanni ad opporsi al bel tiro con un grande intervento in angolo. Quando il portiere azzurro sta oramai considerando di avere portato a casa un meritato "clean sheet" arriva però improvviso il gol della bandiera del fanalino di coda: siamo al 45', rimpallo Cagnano-Cruciani a centrocampo, la palla si impenna e schizza dalle parti di Bianchi che è più lesto dei difensori azzurri e bravo a sfruttare un'uscita con poco senso del portiere novarese anticipando il tocco nella porta sguarnita, con Lanni che si dispera. Dopo un breve recupero arriva il triplice fischio che ufficializza il ritorno alla vittoria del Novara Calcio.

LUCCHESE - NOVARA 1-4

Reti: 4' e 23' st Lanini (N), 20' Panico (N), 31' Rossetti (N), 45'st Bianchi (L).

Lucchese (3-5-2): Biggeri; Solcia, De Vito, Dumancic (12' Adamoli); Papini (43'st Galardo), Nannelli (1'st Bianchi), Meucci, Panati, Zennaro (1'st Sbrissa); Petrovic, Marcheggiani (16'st Cruciani). A disp: Pozzer, Panariello, Kosovan, Cellamare, Scalzi, Caccetta. All.: Lopez.

Novara (4-2-3-1): Lanni; Corsinelli (33'st Pagani), Pogliano, Bove, Cagnano; Hrkac (1'st Collodel), Schiavi; Malotti (20'st Bortoletti), Lanini (25'st Gonzalez), Panico; Rossetti (20'st Cisco). A disp.: Desjardins, Zunno, Lamanna, Bellich, Spitale, Ivanov, Pellegrini. All.: Banchieri.

Arbitro: sig. Colombo di Como.