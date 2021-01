Borgosesia-Pontdonnaz 1-2, valdostani nella ripresa passano in valle

Quinta sconfitta consecutiva per il Borgosesia a cui non basta terminare la prima frazione in vantaggio contro il Pontdonnaz per interrompere la serie negativa che sta facendo cadere i valsesiani sempre più giù, un momento negativo che in settimana ha portato all’esonero di Prelli, nei prossimi giorni dovrebbe essere annunciato il nuovo tecnico. Ripresa fatale a Rizzo e compagni, Lauria e Jeantet fanno salire il Pontdonnaz al terzo posto.

Borgosesia cinico, un tiro un gol Non è una prima frazione che passerà agli annali per la qualità ma il Borgosesia tiene bene il campo contro la quarta della classe che però all’8’ va vicino al vantaggio con Masini la cui conclusione dal limite dell’area scheggia la traversa; fase centrale di tempo senza sussulti, bisogna aspettare il 29’ per vedere un colpo di testa di Lauria di poco fuori, al 34’ su un assist di testa di Masini manca di un soffio la deviazione vincente Jeantet che arriva di un soffio tardi. Al 40’ Borgosesia in vantaggio al termine di un’azione prolungata e ben concertata da almeno metà dell’undici di Capra, Aloia serve Bramante che non sbaglia e mette a segno la sua settima marcatura stagionale. La risposta dei valdostani è affidata ad una punizione di Lauria dal limite che termina a lato, poteva fare meglio il numero dieci di Cretaz (squalificato) nella circostanza.

Il Pontdonnaz ribalta il risultato, Borgosesia sempre più giù Parte fortissimo il Pontdonnaz dopo la pausa, al 4’ il sinistro di Jeantet termina fuori di un metro, al 9’ fallo su Masini in area, rigore che Lauria trasforma spiazzando Barlocco. Il Borgosesia accusa il colpo, al 13’ Masini a giro, salva Barlocco, al 18’ Masini per Jeantet che a due passi da Barlocco non sbaglia, due a uno e risultato ribaltato. I cambi non danno la spinta ai granata che rischiano al 26’, ancora attento Barlocco su Varvelli. Finale convulso, il Borgosesia reclama un rigore per fallo su Aloia e va vicino al due a due con una punizione di Bramante che passa in mezzo ad una selva di gambe e viene parata da Vinci, è l’ultima occasione per i granata che rischiano di subire il tris di Lauria.

BORGOSESIA-PONTDONNAZ 1-2

Marcatori: 40’Bramante (B), 10’st Lauria (P) su rigore, 18’st Jeantet (P)

Borgosesia (4-3-3): Barlocco; Iannacone (27’st Baiardi), Confalonieri, Menga, Pezziardi (42’st Monteleone); Rizzo, Pettinaroli (21’st Bernardo), Matera; Areco (19’st Sapone), Aloia, Bramante. A disposizione: Galli, Russo, Beretta, Torelli, Romei. All. Capra

Pontdonnaz (4-4-2): Vinci; Sassi, Ciapellano, Balzo, Scala; Jeantet (35’st D’Onofrio), Filip, Cena, Masini (39’st Paris); Lauria, Varvelli. A disposizione: Gini, Ruatto, Ferrando, Montenegro, Benedetto, Gambino. All. Cretaz

Arbitro: Campazzo di Genova.

Note: Corner 2-5. Ammoniti Rizzo per il Borgosesia, Sassi per il Pontdonnaz. Match giocato a porte chiuse.