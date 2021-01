Altamura-Taranto, pareggio a reti bianche: punto prezioso per Laterza

Il Taranto porta a casa un punto prezioso dal Tonino D'Angelo di Altamura contro la compagine biancorossa. Dopo 39 giorni, i Delfini riassaporano il campo, ottenendo un buon pareggio contro una squadra che, vista la prestazione, ha mostrato una migliore condizione atletica. L'obiettivo dei rossoblù era chiaro fin da subito: ritrovare il giusto ritmo gara per continuare a disputare l'ottimo campionato, prima dei quattro rinvii. L'Altamura, invece, è reduce dalla sconfitta contro la Fidelis Andria e, i ragazzi di mister Monticciolo, alimentano la voglia di riscatto tra le mura amiche.

Il match viaggia su ritmi blandi, ma è comprensibile fin sa subito la migliore tenuta atletica del Team Altamura rispetto alla compagine ionica. Tuttavia, la qualità in mezzo al campo non manca: esordio dell'esperto Tissone, alle spalle della punta Diaz, mentre per le fila dell'Altamura, il pericolo numero uno è Croce, capocannoniere della squadra di casa con 7 reti all'attivo. Il primo tiro del match è proprio del 34enne. Nel primo quarto d'ora c'è tanto studio sia da una parte che dall'altro. Diaz prova a scuotere i suoi ma il difensore biancorosso è bravo a fermare la conclusione dell'argentino. Nella prima frazione di gioco, sia l'Altamura che il Taranto provano a scardinare le rispettive difese, ma il punteggio è limpido: 0-0. Nel secondo tempo viene confermato lo stesso canovaccio dei primi 45'. Al 54', Falcone serve Diaz, ma Donini si supera e per distacco risulta il migliore in campo. Acquadro rileva il nuovo acquisto Tissone e Calemme prende il posto di Falcone. Gli uomini di Laterza abbassano il proprio baricentro e i padroni di casa ne approfittano per imporre il proprio gioco, alla ricerca del goal vittoria.

Tutto sommato, il pareggio è un ottimo risultato per l'ambiente rossoblù. La compagine di Laterza, alla prima gara del 2021, ha retto bene il campo e, a tratti, ha dato l'impressione di poterla vincere. Tuttavia, il Team Altamura ha riscattato in parte la sconfitta di domenica scorsa, anche se in alcune occasioni, gli attaccanti potevano concretizzare meglio. Un punto a testa e il cammino verso il sogno promozione continua. Archiviato il pareggio, mercoledì si ritorna in campo, allo stadio Iacovone contro il Francavilla.