Cagliari-Sassuolo 1-1, Boga in extremis salva i neroverdi

Nella prima giornata di ritorno del campionato di serie A il Sassuolo fa visita al Cagliari alla Sardegna Arena del grande ex Eusebio di Francesco.Da una parte spazio al tandem Joao Pedro-Simeone, dall'altra De Zerbi risponde con Traore, Djuricic e Boga dietro a Caputo.

Cronaca. Nel primo tempo le emozioni latitano. Si rende pericoloso più volte Djuricic senza però mai trovare la porta. Nei sardi l'unica grande occasione arriva con un tiro di Nainggolan che si stampa sul palo.

La ripresa è decisamente più emozionante, Deiola scalda subito i guanti a Consigli. Al 54' il Sassuolo va vicinissimo alla rete: Boga salta un avversario sulla linea di fondo e mette dentro per Traorè, il quale impatta bene di testa trovando sulla sua strada un grandissimo intervento di Cragno. Ad un quarto d'ora dalla fine il Cagliari va in vantaggio con un gol del solito Joao Pedro. La rete sembra tramortire il Sassuolo che cerca di rispondere coi cambi ma senza successo. Al 94' a gara quasi finita arriva il pareggio con una zampata di Boga. Ancora una volta il Sassuolo riesce a riacciuffare il risultato nei minuti di recupero. Finisce 1-1, risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo. Cagliari ancora una volta senza vittoria.