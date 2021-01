Cerignola-Real Agro Aversa 1-2: gli ospiti la ribaltano nella ripresa

Impresa del Real Agro Aversa in trasferta a Cerignola. I granata vanno prima sotto di un gol nel primo tempo, poi nella ripresa giocano a ritmi forsennati, attaccano per tutto il tempo e riescono prima a trovare il pari e poi a conquistare l’1-2 che regala tre punti fondamentali in chiave classifica. Prestazione ancora una volta importante di tutta la squadra. Man of the match sicuramente l’attaccante Improta che con la doppietta si regala una domenica da ricordare.

PRIMO TEMPO. Primo tiro del match al minuto 3 ed è dell’Aversa: calcio d’angolo per i normanni, la sfera finisce sui piedi di Ziello che da fuori area non trova la porta. Al 10’ occasionissima per l’Audace Cerignola: azione insistita dei pugliesi che arrivano dalle parti di Papa con Achik che dal vertice dell’area piccola, contrastato da un difensore granata, non calcia bene e la sua conclusione finisce out. Per trovare una nuova azione degna di nota bisogna arrivare addirittura al minuto 23 quando Della Corte serve l’attaccante Improta che si gira, guarda lo specchio e lascia partire un tiro ad incrociare sul palo lontano che però non ha fortuna e finisce sul fondo. Al 32’ Real Agro Aversa vicinissimo al gol: azione corale, Improta lavora un bel pallone sulla destra, cambio di campo Della Corte che serve Ziello al vertice dell’area piccola che calcia di prima intenzione di destro, Chironi para d’istinto in controtempo. Al 36’ si sblocca la gara e passa l’Audace: Esposito raccoglie un bel pallone che arriva addirittura dalla difesa, la posizione è molto dubbia ma l’arbitro fa proseguire, parabola a superare il portiere normanno con un perfetto pallonetto che si insacca per l’1-0. Veementi proteste anche della panchina granata ma il guardalinee è convinto della scelta. Al 43’ Achik arriva sul fondo e lascia partire un bolide ad incrociare che finisce di poco sulla traversa.

SECONDO TEMPO. Quattro giri di lancette e l’Aversa chiede il rigore ma per l’arbitro non c’è nulla e concede solo il corner, dal quale non accade nulla. L’Audace prova ad alzare i ritmi ma il Real prova a fare male in contropiede: Messina serve Ndiaye sul filo del fuorigioco, il portiere para in uscita ma è tutto fermo perché il guardalinee vede il fuorigioco. Al 63’ ancora azione insistita del Cerignola: Achik scatta sul filo del fuorigioco, fa a sportellate con il diretto avversario e arriva praticamente al limite dell’area piccola, il difensore respinge un primo tiro, poi l’attaccante pugliese rimanda al centro dell’area dove però c’è Mariani che allontana il pericolo. A 18 minuti dalla fine esordio in maglia granata per Capone che entra al posto di Messina, dentro anche Simonetti per Ndiaye. Al minuto 76 la gara torna in parità, con l’Aversa che conquista il gol dell’1-1 al termine di un’azione manovrata (con un calciatore dell’Audace fuori per farsi medicare un dito): Mariani mette al centro, Improta è più lesto di tutti ad arrivare sul pallone, incrocia bene e Chironi non può nulla. Gioia immensa sugli spalti per i dirigenti normanni. Cinque minuti dopo addirittura i normanni passano in vantaggio: Ziello trova in area Simonetti che colpisce male, il pallone finisce sulla testa di Improta che insacca per l’1-2.

AUDACE CERIGNOLA: Chironi, Syku, Russo, De Cristofaro (dal 18’ st Muscatiello), Amoabeng, Allegrini, Scuderi (dal 39’ st Colucci), Esposito (33’ st Leonetti), Tedesco (dal 18’ st Verde), Conti (dal 39’ st Amabile), Achik. A disp.: Tricarico, Silletti, Acampora, Barrasso. All. Pazienza

REAL AGRO AVERSA: Papa, Ndiaye (dal 27’ st Simonetti, 43’ st Avella), Mariani, Cassandro, Varchetta, Della Corte, Ziello, Faiello, Improta, Gallo, Messina (dal 27’ st Capone). A disp.: Casillo, Lanzillo, Russo, Palumbo, Massaro, Castaldo. All. Abbondanza (De Stefano squalificato)

ARBITRO: Marco Sicurello di Seregno

ASSISTENTI: Davide Lanzellotto di Roma2 e Emilio Giulio di Ostia Lido

MARCATORI: 36’ pt Esposito (AC), 31’ st, 36’ st Improta (A)

NOTE: Terreno in erba sintetica. Ammonito Tedesco, Achik (AC), Capone (RA). Recupero 1’ pt, 5’ st