Botta e risposta tra Gelbison e Fc Messina: sfida in parità

Un punto prezioso quello conquistato oggi dalla Gelbison alla Stadio Morra di Vallo della Lucania. È terminata 1-1 la sfiga con l’FC Messina, con le due reti giunte nei prime 20 minuti di gioco.

Una gara vibrante vede diverse emozioni nella frazione iniziale. Gelbison avanti al 12′ sugli sviluppo di un calcio d’angolo che sorprende la retroguardia dell’Fc Messina. E’ Maiorano a timbrare il cartellino depositando in fondo al sacco per l’uno a zero mettendo alle spalle di Marone. Vallesi ancora pericolosi al 14′ con Coulibaly che colpisce al volo in bello stile mettendo di poco alto sopra la traversa. Nonostante il buon avvio vallese arriva il pari ospite: su un traversone di Marchetti Palma, al 18′, batte D’Agostino anticipando tutti i difensori rossoblù per il punto dell’uno ad uno. Dopo un avvio arrembante per trovare altre emozioni si deve aspettare il 37′ quando capitan Uliano cerca il jolly su piazzato che si perde di poco alto. Il primo tempo termina con il tentativo di De Foglio di riportare, senza riuscirci, avanti i suoi.

La ripresa

La seconda frazione vede la Gelbison uscire dagli spogliatoi in maniera più convinta rispetto all’Fc Messina. Nei primo quarto d’ora svariate le occasioni di marca vallese, che sembrano in assoluto controllo della gara. Si gioca praticamente in una metà campo con i padroni di casa in forcing alla ricerca della seconda rete. Uliano, Graziani, De Foglio, Gagliardi e Dayawa in più circostanze impensieriscono il buon Maroni, estremo difensore dei peloritani. Il team siculo, fermo da oltre un mese, con il passare dei minuti sembra calare ma poi man mano prende le misure rallentando la pressione delle sfuriate vallesi. Nel finale i ritmi calano e le emozioni man mano si spengono. Le de squadre si dividono la posta in palio salerndo entrambe a quota 21 punti in classifica.

Il tabellino Gelbison- Fc Messina 1-1

GELBISON: D’Agostino; Bruno, Romano (46′ Dayawa), Mautone; Bonfini, Uliano, Graziani, Maiorano, De Foglio (77′ Pipolo); Coulibaly (72′ Coiro), Gagliardi (72′ Figliolia). A disp.: Simoncelli, Zollo, Onda, Stancarone, Ziroli. All. Ferazzoli.

FC MESSINA: Marone; Casella (90 Quitadamo)’, Fissore, D. Marchetti, Ricossa; Giuffrida, A. Marchetti, Palma; Bevis, Bianco Mukiele A disp.: Tocci, Aita, Panebianco, Cangemi, Gille, Camara, Garetto, Arena. All. Criaco

ARBITRO: Borriello di Arezzo (Bianchi-Roperto).

MARCATORI: 12′ Maiorano, 19′ Palma

Ammoniti: Palma, Bruno, Bevis, A. Marchetti, Pipolo

ufficio stampa Gelbison