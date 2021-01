Serie D, Lavello, Picerno e Francavilla bloccate sullo 0-0 interno

Le tre lucane del girone H di serie D muovono soltanto la classifica con un pari. Lavello, Picerno e Francavilla non vanno oltre gli 0-0 di giornata. Gli ofantini vengono bloccati al Lorusso di Venosa dalla pericolante Gravina mantenendo la testa, mentre i melandrini vengono fermati dal Brindisi e non riescono ad agganciare la vetta. I sinnici vengono stoppati dall'ultima della classe Fasano mantenendo il decimo posto in classifica.