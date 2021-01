La Cavese supera il Bisceglie: sfatato il tabù Lamberti

La Cavese ritrova la vittoria battendo il Bisceglie: 3 a 1 per gli aquilotti e prima vittoria interna della stagione che iniziano la rincorsa per la salvezza.

La squadra di Campilongo sblocca subito il risultato: dopo otto minuti Bubas scarta il portiere che lo atterra, è rigore. Dal dischetto lo stesso Bubas firma l'1-0. Ma il Bisceglie risponde subito, sempre su rigore: fallo si Scoppa su Giron e Cittadino dagli 11 metri pareggia.

Dopo il botta e risposta le due squadre si danno battaglia: gara intensa sul piano agonistico ma poco spettacolare. Al minuto 27 colpo di testa di Matino, la palla fa la barba al palo, Cavese pericolosa. Al 41esimo altra occasione Cavese: sponda di Gerardi per Lancini ma Russo salva con un intervento provvidenziale. Si va all'intervallo.

Primi minuti della ripresa su ritmi bassi e gioco molto spezzettato. Al minuto 63 la Cavese va di nuovo avanti: lancio di Calderini per Gerardi che stoppa e tira, errore di Russo nella parata e per Bubas è un gioco da ragazzi ribadire in rete. Il Bisceglie non riesce a reagire e gli aquilotti affondano il colpo al 70esimo: Bubas recupera palla e serve l'accorrente Montaperto che di sinistro infila il portiere. Partita superlativa di Bubas.

Nel finale il Bisceglie prova il forcing ma l'unica vera occasione nasce da un calcio piazzato con un tiro di Cittadino, parato da Kucich. Non accade nulla nei quattro minuti di recupero: triplice fischio e festa in campo dei calciatori della Cavese.

I metelliani ritrovano la vittoria interna dopo ben 11 mesi: con questi tre punti agganciano la Paganese a quota 12 punti.