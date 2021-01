Potenza, per la salvezza entra in gioco anche la Cavese da oggi

Anche la Cavese entra in gioco per la salvezza. Con la vittoria sul Bisceglie per 3-1 la squadra metelliana non è più ultima e ha messo nel mirino tutte le formazioni al confine tra i play-out e la salvezza diretta. Difatti è stata raggiunta la Paganese che ha perso 3-1 contro la Ternana, che è un risultato positivo per il Potenza. Ma per la squadra di Capuano sono punteggi da considerare positivi le sconfitte della Viterbese ad Avellino per 3-0, del Monopoli a Catania per 3-1 e della Vibonese contro la Juve Stabia. Mercoledì a Caserta servirà un altro risultato utile a muovere la classifica per il leone rampante che deve tirarsi fuori al più presto dai play-out.