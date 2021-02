Banchieri: "Una buona partita sotto tutti i punti di vista del Novara"

Non può che essere soddisfatto il tecnico del Novara Banchieri per la vittoria dei suoi ragazzi sul campo della Lucchese: "Avevamo buone sensazioni perchè i nuovi ragazzi davano nuova linfa, caratteristiche che cercavamo, facevano giocare Lanini in una posizione a lui congeniale e i risultati si sono visti, tutti hanno fatto un'ottima gara compresi quelli subentrati, abbiamo fatto veramente una buona gara. Noi siamo due-tre settimane che stiamo bene, dispiace che i risultati non siano arrivati prima, la squadra sta crescendo fisicamente e nelle idee, oggi abbiamo vinto quattro a uno contro una formazione che non perdeva da sei partite, che aveva fermato la prima in classifica, una buona partita sia tecnicamente che tatticamente su un campo non facile.

Abbiamo tanta fiducia nel mercato che abbiamo fatto, abbiamo preso dei ragazzi funzionali al nostro gioco; pesa tanto questa vittoria, era uno scontro diretto ma tra due giorni abbiamo un altro spareggio, dobbiamo affrontare una partita alla volta con questo spirito di voler continuare ad attaccare. Mi dà fastidio la rete presa nel finale ma teniamoci stretto questo risultato; Hrkac l'ho cambiato per l'ammonizione presa, le altre sostituzioni anche per far giocare più ragazzi possibili e dare fiato a qualche titolare in vista della Giana".