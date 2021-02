Picerno, Greco: "Siamo stanchi degli errori commessi dagli arbitri"

L’ennesimo errore arbitrale è costato caro al Picerno, che ha visto svanire i 3 punti contro il Brindisi a causa di un gol annullato, ingiustamente, a Pasquale Iadaresta, che alla mezz’ora della ripresa ha messo la palla in rete di testa su cross di Ligorio. In posizione regolare, e non in fuorigioco. Non ci sta la società del Picerno, che in queste 14 giornate di campionato, troppo spesso è stata penalizzata per errori simili. In aggiunta, in dubbio anche un rigore non assegnato ai rossoblù.

“Siamo stanchi”, ha dichiarato il direttore generale Vincenzo Greco, che ha aggiunto: “la nostra è una società che ha fatto investimenti importanti e gli sforzi fatti non possono essere vanificati da errori madornali ed inaccettabili commessi da arbitri e assistenti. Per l’ennesima volta è stato annullato un gol regolare come si vede dalle immagini e questa è la quinta volta che accade. Non è possibile”.

Ufficio Stampa Az Picerno