Pro Vercelli-Pro Patria 0-0, nulla di fatto al Piola

Non basta alla Pro Vercelli una ripresa intera undici contro dieci per superare la Pro Patria che dimostra non a casa di aver la migliore difesa del girone (solo 13 reti realizzate) e strappa un punto importante al Piola. Le bianche casacche vengono scavalcate in classifica dall’Alessandria e si staccano dal Renate che proprio mercoledì affronterà ancora in casa.

La cronaca Ritmi alti ma poche occasioni nella prima parte di match, al 9’ Bertoni dalla distanza difetta di mira, si fa male il bomber della Pro Gianmario Comi che prova a restare in campo ma al 22’ deve essere sostituito da Padovan, è proprio il nuovo entrato a sfiorare il vantaggio quando non arriva di un soffio su un cross di Zerbin. Vicino all’uno a zero la Pro Vercelli al 30’, gran parata di Greco su colpo di testa di Emmanuello, al 39’ vibranti proteste dei padroni di casa per un rigore non assegnato su conclusione di Emmanuello, prima dell’intervallo la Pro Patria rimane in dieci per un brutto fallo su Hristov di Brignoli.

Pro Vercelli subito pericolosa con Emmanuello, Greco salva in corner; ancora Emmanuello al 52’, Greco mantiene ancora il match sullo zero a zero; Modesto prova le carte Awua, Rolando e Romairone ma si vede la Pro Patria con Latte Lath, blocca Saro. Al 70’ Pizzul anticipa Rolando, la Pro Vercelli spinge ma gli ospiti seppur in dieci chiudono tutti i varchi e nell’ultimo quarto di partita non si segnalano particolari occasioni per le bianche casacche che si devono accontentare di un punto.