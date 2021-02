Rotonda, anche mercoledì non si gioca Tesserati Gancitano e Kapustins

Il Rotonda anche mercoledì non giocherà a Paternò e per la quarta volta di fila non scenderà in campo. Ma i lupi del Pollino, che probabilmente torneranno a giocare domenica contro il San Luca, è stato attivo sul mercato nel weekend appena trascorso. Sono arrivati l'attaccante classe 2001 Francesco Gancitano dalla Cavese e il portiere lettone classe 2002 Vladislavs Kapustins, nazionale Under 17 della Lettonia, proveniente dal club di Serie A Spartaks Jurmala. Il giovane ha già collezionato una presenza nella massima divisione lettone con il Tukums, club nel quale ha giocato in prestito la scorsa stagione.