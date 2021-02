Benevento. Ufficiale: Iemmello saluta definitivamente e va in Serie B

E' terminata ieri, ufficialmente da oggi, l'avventura al Benevento di Pietro Iemmello, che ha vissuto la prima parte di stagione in prestito al Las Palmas, in Spagna. L'ex attaccante di Foggia e Sassuolo è passato a titolo definitivo al Frosinone del patron Stirpe sancendo così il ritorno in Italia. Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso:

Il Benevento Calcio comunica che, in data odierna, il calciatore Pietro Iemmello, rientrato dal prestito con Las Palmas, è stato trasferito definitivamente al Frosinone Calcio.