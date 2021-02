Calciomercato. Maggio rescinde col Benevento e si accasa al Lecce

E' di ieri la notizia della rescissione di Christian Maggio con il Benevento ed oggi è arrivata da parte della società giallorossa che ha comunicato la separazione con l'ormai ex capitano con un comunicato sul proprio sito ufficiale nel quale si ringrazia anche l'ex Napoli per l'impegno profuso nelle ultime stagioni nel Sannio. Questa la nota del club del presidente Vigorito:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Christian Maggio per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. La Società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto in questi anni, per l'attaccamento alla maglia giallorossa e gli augura le migliori fortune personali e professionali.

Maggio, però, non è rimasto svincolato a lungo visto che ha firmato con il Lecce per il resto della stagione. I salentini allenati da Corini erano alla ricerca di un esterno basso di difesa dopo l'infortunio occorso ieri ad Adjapong. Il terzino ha subito la rottura del tendine di Achille che gli è costata la chiusura anticipata della stagione.