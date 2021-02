Da avversario al XXI Settembre col suo Foggia ha sfidato il Matera nell'1-1 del 2 ottobre 2016, questa notte si è laureato campione del Sudamerica vincendo la Coppa Libertadores coi Verdãos del Palmeiras, battendo il Santos per 1-0. Stiamo parlando di Alan Empereur, in foto mentre nella sfida del "Franco Salerno" affronta Marco Armellino. Una bella soddisfazione per lui, che dopo Foggia ha vestito anche la maglia del Bari.