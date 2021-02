Benevento. Il k.o. contro l'Inter può starci ma un dato preoccupa

Chiariamo subito: la sconfitta subita del Benevento a Milano contro l'Inter era preventivabile vista la differenza tra le due squadre dal punto di vista tecnico e degli obiettivi. Tuttavia, come detto anche da mister Inzaghi nel post-partita, quello che lascia perplessi è il modo in cui questa sconfitta è arrivata.

Il Benevento al "Meazza" non hai tirato verso la porta dell'Inter difesa da Handanovic. I giallorossi hanno subito, viceversa, 13 tiri verso la propria porta dei quali 8 nello specchio della stessa e, sul totale, 6 sono arrivati dall'interno dell'area di rigore. Un dato che ha dato molto fastidio ad Inzaghi che aveva sempre visto la propria squadra essere presente in zona d'attacco anche contro avversarie blasonate come Juventus, Milan, Lazio e Napoli.

Ora il Benevento dovrà resettare il k.o. subito e pensare al "lunch match" di domenica contro la Sampdoria che sarà disputato tra le mura amiche del "Vigorito". Una gara che sarà molto importante per i ragazzi di Inzaghi visto anche lo stato di forma della compagine di Ranieri, anch'essa reduce da una sconfitta contro la Juventus. D'altronde sono queste le gare che il Benevento deve far sue per il raggiungimento della salvezza: un cammino sicuramente non facile ma che la Strega ha dimostrato di poter percorrere con sicurezza.