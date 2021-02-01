Serie C/C, giudice sportivo: 11 squalificati, 14 in diffida
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 1° Febbraio 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
A CARICO DI CALCIATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BUSCHIAZZO MOREL FABRIZIO (CASERTANA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SEMENZATO DANIEL (BARI)
GERMINIO GABRIELE (FOGGIA)
MICELI MIRKO (AVELLINO)
PAMBIANCHI FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
RAUTI NICOLA (PALERMO)
DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS)
LORENZINI FILIPPO (TURRIS)
PANDOLFI LUCA (TURRIS)
PLESCIA VINCENZO (VIBONESE)
ROSSI ALESSANDRO (VITERBESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BIANCO RAFFAELE (BARI)
LOLLO LORENZO (BARI)
DELL AGNELLO SIMONE (FOGGIA)
ICARDI SIMONE (CASERTANA)
ALOI SALVATORE (AVELLINO)
SALES SIMONE (CATANIA)
CALDERINI ELIO (CAVESE )
NATALUCCI ANTONIO (CAVESE)
ZENUNI FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
FANTACCI TOMMASO (JUVE STABIA)
MERCADANTE MARIO (MONOPOLI)
SQUILLACE TOMMASO (PAGANESE)
PALUMBO ANTONIO (TERNANA)
MARKIC TONI (VITERBESE)