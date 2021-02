Picerno, Greco: "Ci auguriamo di ritornare sul nostro campo"

“Purtroppo la situazione del campo ci sta penalizzando e non poco. La squadra ha bisogno di giocare in ampiezza, non a caso il maggior numero di vittorie conquistate sono arrivate in trasferta, su campi adeguati alla categoria, come Andria, Casarano, Bitonto e Nardo”.

Sono le dichiarazioni del direttore generale del Picerno, Vincenzo Greco, rilasciate all’ufficio stampa. Il dg prova a dare una risposta ai tanti tifosi che quotidianamente chiedono quando la squadra tornerà almeno ad allenarsi, e poi giocare, al “Curcio”. Da troppo tempo la squadra ormai gioca lontano dalle mura amiche: “Sono 21 mesi che giochiamo fuori casa, e sinceramente siamo stanchi, attendiamo una notevole accelerata dei lavori in settimana. Ogni giorno mi viene detto che ci sono degli sviluppi, ma ad oggi sono 21 mesi che non abbiamo il nostro campo ed il nostro stadio. Come società sono stati fatti investimenti economici importanti ed è un peccato disperderli perché dobbiamo ritrovarci ad avere queste difficoltà del campo. Dall'inizio del campionato in tutte le gare casalinghe le squadre avversarie sfruttano le dimensioni del campo per difendersi al meglio, e questo non ci aiuta ad esprimere al meglio il nostro gioco e di conseguenza vengono meno anche i risultati, quindi ci auguriamo in tempi brevissimi di ritornare a giocare sul nostro campo adeguato alla categoria e all'importanza del campionato che stiamo facendo".

Ufficio Stampa Az Picerno