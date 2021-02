Benevento. Il toccante addio social di Christian Maggio

E' andato via in punta di piedi, senza clamore e senza polemiche, anzi lasciando un messaggio di vero amore per Benevento ed i beneventani. Questo l'addio, affidato ai social:

"Oggi si conclude la mia esperienza con il Benevento Calcio. Sono stati due anni e mezzo importanti, intensi, dove ho cercato di dare sempre il massimo. Sono felice di avere scritto una piccola pagina di questo Club, portando il Benevento dove conta, in serie A. Purtroppo con il passare del tempo le cose possono cambiare, si fanno delle scelte, delle valutazioni e quando arrivano bisogna essere coscienti di voltare pagina e andare avanti ognuno per la propria strada. Volevo ringraziare il Direttore, i miei compagni di squadra, con cui ho creato un rapporto bellissimo di fratellanza. Ringrazio lo staff medico e fisio, lo staff atletico e tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Ringrazio i tifosi che sono stati una parte importante per il raggiungimento della serie A. Volevo mandare un grosso abbraccio al presidente Oreste Vigorito, ringraziarlo per essere stato un padre, un uomo sincero con dei valori. Gli auguro tutto il bene possibile. Ciao Benevento”.