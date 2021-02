Potenza, arriva Noce per la difesa Ceduti Iuliano e Compagnon

Erasmo Mulè non arriva più. Allora è Mario Noce dal Catania il rinforzo per il Potenza. Il difensore arriva in prestito dal Catania, dopo aver rinnovato il contratto in giornata con la società etnea, e da mercoledì sarà a disposizione per la trasferta di Caserta. Ceduti invece il centrocampista Alvaro Iuliano al Monopoli e l'attaccante Mattia Compagnon che dall'Udinese passa alla Juventus Under 23.