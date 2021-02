Bari: D'Ursi regolarmente in gruppo. Domani singola seduta

Bari al lavoro per l'importante match contro la Cavese.

Questo il report diffuso dal sito ufficiale biancorosso: "Sotto la minaccia di pioggia, dopo un intenso riscaldamento a secco, la parte centrale della seduta è stata dedicata alla tattica con esercitazioni specifiche sullo sviluppo dell'azione offensiva; a chiudere, sfida a ranghi misti su campo ridotto. Regolarmente in gruppo Eugenio D'Ursi, incremento di lavoro per Cristian Andreoni; tabella dedicata per Cianci. Al termine della seduta il gruppo squadra si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi. Per domani è in programma una singola seduta di allenamento; si ricorda che le sedute verranno svolte a porte chiuse in ottemperanza ai protocolli sanitari in vigore che non permettono assembramenti di nessun genere, nè possibilità di autografi o selfie con il gruppo squadra”.