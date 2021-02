UFFICIALE - Foggia, arrivano Nivokazi e Iurato. Salutano due under

Due entrate e due uscite nelle ultime ore di calciomercato per il Foggia. Le quattro operazioni riguardano tutti calciatori under: partendo dalle entrate, arrivano in rossonero l'attaccante Rilind Nivokazi e il centrocampista Matteo Iurato.

Nivokazi è un attaccante classe 2000 nativo di Perugia (ma di origini kosovare), è cresciuto nel florido settore giovanile dell’Atalanta, club col quale ha svolto tutta la trafila fino a mettersi in luce nella formazione Primavera U19, dove muove le attenzioni della prima squadra nerazzurra e soprattutto di diversi club professionistici. Lo scorso anno, passa in prestito al Lecco (Serie C) per poi ritornare, in questa stagione, al club orobico.

Iurato invece è un centrocampista classe 2000 cresciuto nel vivaio della Salernitana. Ha completato tutta la trafila con il settore giovanile granata, prima di calcare i campi di D con le maglie di Gavorrano, Cynthialbalonga e Cerveteri (Eccellenza), club dal quale arriva a titolo definitivo.

Passando alle cessioni, salutano Matteo Lucarelli e Christian Spadoni: il primo rientra al Parma, il secondo va al Monopoli.